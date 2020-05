L'Olanda registra nelle ultime 24 ore 27 nuovi morti a causa del coronavirus per un totale di 5'775.

Lo riferiscono le autorità sanitarie del Paese aggiungendo che si contano anche 253 nuove persone risultate positive che complessivamente salgono a 44'700. Sono invece 13 i nuovi ricoveri per un totale di 11'640.

L'Istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente Rivm precisa che non tutte queste persone segnalate sono state ricoverate in ospedale o sono morte nelle ultime 24 ore. Alcuni dati vengono riportati in seguito. Ecco perché i dati dei giorni passati sono spesso integrati.

Le cifre - prosegue Rivm - corrispondono al quadro secondo cui che le misure prese per frenare la diffusione del Covid-19 stanno funzionando. Tuttavia poiché non tutti i pazienti affetti dal virus sono testati, i numeri effettivi nei Paesi Bassi sono superiori a quelli elencati.

