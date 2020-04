Sono oltre 120'000 i morti nel mondo a causa del nuovo coronavirus. È quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. I contagi sono quasi due milioni.

Per l'esattezza sono stati registrati 120'013 morti, di cui 81'474 in Europa, il continente più colpito. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di vittime (23'649), davanti a Italia (20'465), Spagna (18'056) e Francia (14'967).

Dall'inizio della pandemia, a dicembre in Cina, sono stati segnalati 1'929'922 casi in tutto il mondo, più della metà dei quali in Europa (973'087) e oltre 582'590 negli Stati Uniti, il paese in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente.

Il numero di casi diagnosticati, tuttavia, riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni, con un gran numero di paesi che ora testano solo i casi che richiedono cure ospedaliere.

