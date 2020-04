Sono 30'990 le persone morte negli Stati Uniti di coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all'Italia (21'645 vittime), la Spagna (19'130) e la Francia (17'167). I casi di coronavirus in totale in Usa hanno raggiunto i 639'733.

Intanto lo Stato di New York resterà chiuso fino al 15 maggio. Il governatore Andrew Cuomo prolunga così le chiusure delle attività non essenziali per il prossimo mese, malgrado il pressing del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

