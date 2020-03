I decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34'000 su un totale di oltre 723'000 casi: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University di Baltimora (Usa).

Le persone finora guarite sono 151'991. I casi di contagio sono 723'328 e i decessi 34'005, indica l'università americana.

Nel solo stato di New York i decessi hanno superato ieri, in meno di un mese, quota 1000: lo riporta il New York Times sottolineando che gran parte dei morti sono stati registrati negli ultimi giorni.

