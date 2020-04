Oltre 4000 morti per coronavirus negli Stati Uniti (foto simbolica)

In America ci sono ora oltre 4'000 morti a causa del coronavirus, di cui 1'550 a New York, con i casi di contagio accertati che salgono in tutto il Paese a 190'000.

È quanto emerge dagli ultimissimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University. Il numero delle vittime è raddoppiato in meno di tre giorni.

Neuer Inhalt Horizontal Line