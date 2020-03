"È altamente probabile che il livello della già diffusa violenza domestica aumenti, come già suggerito da indicazioni preliminari di polizia e operatori".

Lo sottolinea in un comunicato il relatore speciale dell'Onu per la violenza contro le donne, Dubravka Simonovic, riferisce la Cnn.

"Per fin troppe donne e bambini la casa può essere un luogo di paura e abuso. Una situazione che si aggrava considerabilmente in casi di isolamento come il lockdown imposto nell'emergenza Covid-19", ha spiegato, aggiungendo che ciò potrebbe portare ad un aumento di casi di femminicidi perpetrati dal partner.

