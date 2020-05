Il senatore progressista Bernie Sanders ha lanciato una petizione per chiedere all' amministrazione Trump che qualsiasi vaccino contro il coronavirus sia gratis per tutti gli americani non appena diventera' disponibile.

"Questa pandemia non deve diventare un'altra opportunità per le case farmaceutiche di fare profitti e miliardi di dollari", ha spiegato in una nota. "Mentre sono in corso gli sforzi, spesso con fondi federali, per sviluppare un vaccino, dobbiamo garantire che sarà disponibile per tutti senza costi. Questa e' una cosa morale da fare. Questa e' una politica di buona sanità pubblica. Con oltre 80 mila morti, gli americani non devono essere costretti a pagare prezzi osceni per proteggere le loro vite", ha aggiunto.

