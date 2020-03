Il PLR non vuole rischiare.

A causa del coronavirus il PLR svizzero annulla la prossima assemblea dei delegati, in programma il 4 aprile a Bienne (BE). L'evento è stato rinviato a tempo indeterminato, ha indicato in serata Fanny Noghero, responsabile della comunicazione del partito.

Le disposizioni in vigore nel cantone Berna per evitare la diffusione dell'epidemia sono più restrittive di quelle del Consiglio federale, ha spiegato Noghero all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Sarebbe difficile applicare le direttive a un evento a cui partecipano 300-400 persone.

Inoltre non è prevedibile l'ulteriore sviluppo della situazione: nell'interesse di una certa sicurezza di pianificazione la direzione del partito ha quindi deciso di rinviare la riunione.

Anche il PS e l'UDC prevedono di tenere assemblee fra la fine di marzo e l'inizio di aprile, importanti perché saranno chiamate ad eleggere i nuovi presidenti. Finora entrambe le formazioni sono dell'avviso che le manifestazioni potranno essere tenute.

