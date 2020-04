I corpi di polizia del Ticino e del canton Uri uniscono le forze per evitare che avvenga un esodo pasquale verso il Sud delle Alpi. A Göschenen (UR) nel fine settimana verrà istituito un posto di blocco per scoraggiare eventuali turisti.

La strategia, all'insegna del motto "Se ami il Canton Ticino, resta a casa ora" ("Wenn Sie den Kanton Tessin lieben, bleiben Sie jetzt zu Hause"), è stata presentata oggi a Wassen (UR) dalla polizia cantonale ticinese e da quella urana. Il traffico in direzione sud verrà fermato e controllato, con l'obiettivo di informare e convincere i viaggiatori a non raggiungere il Ticino per le festività.

L'azione di polizia non dovrebbe coinvolgere il trasporto di merci e il traffico di persone residenti in Ticino o in Italia. Gli altri utenti della strada riceveranno invece un volantino e in seguito potranno decidere autonomamente se fare inversione oppure proseguire il viaggio. Ciò servirà anche a raccogliere dati in merito al numero di viaggiatori.

Nel frattempo, la situazione al tunnel autostradale del San Gottardo in questo periodo appare già nettamente diversa rispetto agli anni precedenti: il volume del traffico è diminuito nettamente, ma si teme nei prossimi giorni che numerosi cittadini elvetici di lingua tedesca - e francese - con una casa di vacanza possano intraprendere il viaggio verso il Ticino, nonostante le esortazioni delle autorità a rimanere a casa.

