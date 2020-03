In Grecia il premier Kyriakos Mitsotakis ha invitato i parlamentari del suo partito, Nuova Democrazia, i ministri e i viceministri a donare metà del loro stipendio per i prossimi due mesi a un fondo speciale per sostenere la risposta dello Stato al coronavirus.

I politici devono essere "in prima linea nella solidarietà", ha detto Mitsotakis, come riporta Ekathimerini. "Di fronte alla minaccia per la salute pubblica, siamo tutti uguali ma ognuno deve contribuire in base alle proprie capacità", ha aggiunto il premier conservatore, dicendosi certo che anche gli altri partiti avrebbero seguito l'esempio.

In Grecia al momento si registrano oltre 1100 casi di coronavirus e 39 morti.

