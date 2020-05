Il premier russo Mikhail Mishustin è tornato a svolgere le funzioni di premier della Russia dopo che il 30 aprile aveva annunciato di essersi ammalato di Covid-19 e per motivi di salute aveva momentaneamente lasciato la guida del governo al suo vice, Andrei Belousov.

Lo riportano le agenzie russe citando il decreto del Cremlino che cancella il trasferimento temporaneo dell'incarico di capo del governo a Belousov.

Nel frattempo, un portavoce dell'ambasciata americana a Mosca ha indicato all'agenzia Interfax che Washington donerà 200 ventilatori polmonari alla Russia.

"In risposta alla richiesta di assistenza del presidente Vladimir Putin, il presidente Donald Trump si è offerto di donare e consegnare 200 ventilatori al popolo russo. I primi 50 ventilatori sono in produzione negli Stati Uniti e dovrebbero essere pronti per la spedizione il 20 maggio. I rimanenti 150 saranno prodotti e pronti poco dopo", ha detto il portavoce.

