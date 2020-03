Anche l'esercito svizzero ha il suo primo caso di coronavirus: l'uomo è entrato in servizio ieri alla piazza d'armi di Wangen an der Aare (BE) per un corso di ripetizione del battaglione della polizia militare e ha riferito di essersi recato recentemente a Milano.

È poi risultato positivo a un test effettuato dal laboratorio di Spiez (BE) specializzato nel contrasto di minacce atomiche, biologiche e chimiche (ABC) ed è stato isolato nell'infermeria della caserma, ha riferito oggi il portavoce dell'esercito Daniel Reist, Si è ancora in attesa della conferma del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra.

Le condizioni del paziente sono stabili. Le tre persone con cui ha condiviso la stanza sono state messe in quarantena in infermeria. Per i restanti membri dell'esercito che erano stati in contatto con la persona infetta durante il giorno, il capo medico della caserma ha imposto un temporaneo isolamento notturno.

Le scuole reclute e i corsi di ripetizione continueranno ad essere mantenuti e condotti normalmente, precisa l'esercito. Attualmente sono in servizio circa 10.000 membri delle forze armate.

