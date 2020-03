Primo decesso anche nel canton Friburgo a causa del coronavirus: si tratta di una donna sulla settantina, morta ieri nel tardo pomeriggio dopo che era stata ricoverata in ospedale negli scorsi giorni.

La paziente era considerata a rischio, perché soffriva di una malattia polmonare, ha indicato oggi la Cancelleria dello Stato del canton Friburgo.

Anche in Ticino, dove oggi è previsto l'arrivo del consigliere federale Alain Berset, si conta una nuova vittima. Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che "nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un decesso legato al COVID-19, rientrante nella categoria delle persone vulnerabili". In totale in Ticino sono stati finora registrati 15 morti legati al coronavirus.

"I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono 127, per un totale di 638 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020", si precisa nella nota.

Intanto, l'epidemia ha fatto due nuove vittime anche nel canton Zurigo. Ciò porta a tre il totale di decessi nel cantone più popoloso della Svizzera. Il dipartimento cantonale zurighese della sanità ha inoltre annunciato 102 nuovi casi di coronavirus. Il totale di contagi è salito così a 526.

Stando ai dati a disposizione dell'agenzia Keystone-ATS, i decessi sarebbero saliti a 39 nelle ultime ore. Si tratta essenzialmente di persone anziane o con malattie croniche preesistenti.

