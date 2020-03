Il centro di risposta all'epidemia di coronavirus ha fatto sapere che in Russia, a Mosca, si è verificato il primo decesso legato all'epidemia. "Si tratta di una donna di 79 anni con una serie di malattie croniche, come diabete, arteriosclerosi e ipertensione".

Il decesso è avvenuto nel reparto malattie infettive dell'ospedale N.2 di Mosca. Lo riportano i media russi.

Intanto il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha detto che non c'è motivo di farsi prendere dal panico per la situazione del coronavirus in Russia: aggiungendo che il paese affronterà questa sfida.

"Molte persone si sono rese conto solo ora della gravità della situazione, ma non c'è motivo di farsi prendere dal panico: la Russia ha una storia di successo nella gestione delle epidemie sia all'interno del Paese che nel mondo. E noi affronteremo questa minaccia", ha detto Mishustin in una riunione del governo.

"Sono state adottate misure attive per prevenire la massiccia diffusione del coronavirus in Russia e per ridurre il suo impatto sull'economia, ha detto. "Sono tutte ben ponderate e assolutamente giustificate, sono state messe a punto e coordinate a tutti i livelli. E continueremo a lavorare nello stesso modo attivo ed energico", ha detto Mishustin. Lo riporta Interfax.

