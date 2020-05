Donald Trump è atteso oggi in Arizona

Primo viaggio sull'Air Force One di Donald Trump da quando è iniziata l'emergenza coronavirus in Usa. Il presidente è atteso oggi a Phoenix, Arizona, prima ad una tavola rotonda a sostegno dei nativi americani e poi in una fabbrica che produce mascherine.

Il tycoon si era allontanato dalla Casa Bianca solo lo scorso weekend, quando era andato nella residenza presidenziale di Camp David, ad un'ottantina di km di distanza. Ma Trump ha già preannunciato che intende riprendere i suoi comizi al più presto.

