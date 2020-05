Nuova manifestazione al parlamento del Michigan, dove centinaia di persone, anche con armi e giubbotti anti proiettile, hanno protestato contro il lockdown per il coronavirus.

Allo stesso tempo la Camera, a maggioranza repubblicana, bocciava la proroga dell'ordine di stare a casa della governatrice democratica Gretchen Whitmer e autorizzava una causa per mettere in discussione i suoi poteri e le sue azioni per frenare la pandemia. Ma Whitmer non si rassegna e quindi si profila uno scontro giudiziario.

