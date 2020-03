Dure proteste ieri in diversi penitenziari italiani dopo le limitazioni ai colloqui per via del coronavirus. Nella tarda serata sono rientrati nelle celle, dopo una trattativa, i detenuti di Pavia, che avevano devastato la struttura.

Nel carcere di Modena si registrano 3 morti, che non sarebbero però al momento riconducibili alle sommosse. Tensioni si registrano anche a Napoli e Frosinone.

Neuer Inhalt Horizontal Line