Il professor Didier Raoult, virologo noto per le sue posizioni controverse.

Didier Raoult, il prof numero uno dell'ospedale universitario La Timone di Marsiglia che insiste da settimane sull'efficacia del mix farmacologico tra idroloclorochina e antibiotici, torna a far parlare di sé.

In un video pubblicato sui social, il paladino dell'antimalarico ritiene ora che l'epidemia da Covid-19 stia "progressivamente scomparendo" da Marsiglia. Un'uscita che suscita critiche e commenti a ripetizione in un contesto quanto mai delicato.

Ieri, la Francia ha conosciuto il bilancio più nero dall'inizio della crisi, con 762 morti supplementari e il superamento delle 15'000 vittime. Ma il virologo dalla trentennale esperienza sembra più che mai fiducioso.

Grafici alla mano, Raoult spiega che a Marsiglia dopo aver raggiunto un "picco" che si spingeva "fino a 368 nuovi casi al giorno" ora "siamo piuttosto tra i 60 e gli 80 casi". "C'è una diminuzione molto notevole. Quindi è possibile che l'epidemia sparisca a primavera", è il suo pronostico.

"Pronosticare la fine dell'epidemia è prematuro", ha ribattuto Philippe De Mester, direttore dell'Agenzia di Salute della regione Provence-Alpes-Cote d'Azur. "Purtroppo non ne sappiamo nulla. L'epidemia proseguirà ancora per settimane", ha poi avvertito, aggiungendo: "Bisogna imperativamente rispettare le misure di confinamento le prossime settimane per evitare una seconda ondata di contaminazione".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram