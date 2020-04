La cantante britannica Marianne Faithfull, icona degli anni '60, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata positiva al nuovo coronavirus.

"Il suo manager ha confermato che Marianne è in cura per il Covid-19 in un ospedale di Londra", ha twittato ieri sera Republic Media, agenzia specializzata nel settore della musica. "È in condizioni stabili e risponde bene al trattamento", ha aggiunto la fonte.

Marianne Faithfull è stata una delle icone degli anni Sessanta, spinta sulle scene a soli 17 anni grazie alla canzone 'As Tears Go By' scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones.

Neuer Inhalt Horizontal Line