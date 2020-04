Il coronavirus sta influenzando le festività pasquali ortodosse in Romania e non solo.

La Romania resta il Paese dei Balcani con il bilancio più pesante sul fronte coronavirus. L'ultimo, diffuso oggi, parla di 8418 contagi, con 351 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati finora 421, i guariti 1730.

Al pari di altri Paesi della regione a religione ortodossa, in Romania si celebra domani la Pasqua, e le autorità hanno rinnovato gli appelli alla popolazione a evitare raduni e assembramenti anche nelle chiese per le funzioni religiose.

Il secondo Paese balcanico più colpito dal Covid-19 è la Serbia, che fa registrare poco meno di 6 mila contagi, 5994, e 117 vittime, seguita dalla Croazia con 1832 casi e 41 morti. In Slovenia rispetto a ieri sono stati accertati altri 13 contagi con il totale salito a 1317, mentre altri quattro decessi hanno portato a 70 il numero delle vittime.

Sono 1268 i casi di coronavirus registrati finora in Bosnia-Erzegovina e 47 i decessi, numeri complessivi relativi alle due entità di cui si compone il Paese, la Federazione croato-musulmana e la Republika Srpska. I guariti sono stati 338. In Kosovo i contagi sono 480, con 12 decessi, mentre in Montenegro si contano 303 casi di Covid-19 e cinque decessi.

