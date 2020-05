Paul Manafort è fuori di prigione. L'ex manager della campagna di Donald Trump è stato scarcerato su richiesta dei suoi legali che hanno sollevato preoccupazioni per i rischi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Manafort, 71 anni, colpevole di aver commesso tra le altre cose frode fiscale, ha scontato un terzo della sua pena in un carcere della Pennsylvania. E' stato condannato a sette anni e cinque mesi. A causa dell'aumento dei contagi nelle prigioni di tutto il paese, il Bureau of Prisons, l'ente federale responsabile delle carceri, ha deciso di trasferire circa duemila e 500 detenuti ai domiciliari. La prigione dove si trovava Manafort non ha registrato casi al momento tuttavia secondo i suoi legali è a rischio a causa delle sue condizioni di salute.

