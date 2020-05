Libero accesso a tutte le spiagge della Sardegna a partire da oggi. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione, Christian Solinas.

L'ordinanza prevede anche all'art.1 l'obbligo di mascherina in tutti i locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro".

Resta però l'obbligo di quarantena per 14 giorni per chi arriva in Sardegna. "Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza - si legge nell'ordinanza - hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni".

Ai vettori aerei e navali - spiega ancora la Regione - e alle società di gestione degli scali è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna.

