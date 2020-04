La Spagna sta lavorando per introdurre il prima possibile una versione preliminare di un reddito di base universale, per aiutare gli spagnoli ad affrontare la difficile situazione economica generata dal coronavirus.

"Questa crisi ha messo sul tavolo l'urgenza di un reddito di base universale", ha detto il secondo vice premier e ministro dei Diritti sociali Pablo Iglesias in un'intervista all'emittente nazionale TVE.

L'introduzione di questo reddito "comporta molte complessità - ha sottolineato - e potrebbero essere necessari alcuni mesi per avere una versione definitiva ed è per questo che siamo proponendo una misura ponte per un reddito minimo, perché ci sono famiglie che si trovano in una situazione disperata".

