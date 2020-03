KEYSTONE/EPA/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT

Casi spesso lievi non diagnosticati di infezione da coronavirus sono responsabili per quasi l'80% dei nuovi casi, che non sono però necessariamente lievi, indica uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science.

Gli scienziati che stanno studiando la diffusione del coronavirus hanno scoperto che per ogni caso confermato ci sono molto probabilmente altre cinque-dieci persone nella comunità con infezioni non rilevate, in assenza di misure restrittive e di test di massa.

Questi casi spesso lievi sono responsabili per quasi l'80% dei nuovi casi, che non sono però necessariamente lievi. Lo scrive il New York Times, citando un rapporto pubblicato ieri sulla prestigiosa rivista Science e basato su dati cinesi.

I ricercatori hanno creato un modello della diffusione del virus in Cina prima del divieto di viaggio e di una aggressiva campagna di test. In quel periodo, da dicembre alla fine di gennaio, circa sei casi su sette non erano rilevati. Una situazione analoga, sottolineano gli autori, a quella presente ora negli Usa e in altri Paesi occidentali, dove i test non sono largamente disponibili.

"Se abbiamo 3500 casi in Usa, potrebbe trattarsi di 35'000 in realtà", afferma Jeffrey Shaman, un epidemiologo della Columbia University e autore senior dello studio.

La ricerca evidenzia che dopo che il governo cinese ha isolato il centro dell'epidemia il 23 gennaio e ha cominciato i test su larga scala, il quadro è cambiato drasticamente, consentendo di identificare circa il 60% dei casi positivi, contro il 14% precedente.

Allo studio hanno partecipato autori di cinque istituzioni, incluso l'Imperial College London, la Tsinghua University di Pechino e la University of Hong Kong.

