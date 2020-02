Diversi cittadini svizzeri sono attualmente in quarantena in un albergo sull'isola di Tenerife, alle Canarie, ha annunciato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Diversi ospiti italiani dell'hotel sono risultati positivi al nuovo coronavirus.

Gli svizzeri, che devono rispettare l'ordine di quarantena emanato dalle autorità locali per l'hotel Palace Adeje, stanno bene, ha precisato il DFAE. Il loro numero esatto non è ancora chiaro. Il Dipartimento è in contatto via mail e telefonicamente con i cittadini elvetici di cui conosce i nominativi e con le autorità spagnole interessate.

