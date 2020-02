Salgono a tre le vittime in Italia per il coronavirus. Intanto nelle regioni di Lombardia Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna le scuole vengono chiuse per far fronte all'emergenza virus e nel Lodigiano è scattata la cintura di protezione della zona rossa.

Abbiamo un altro decesso in Lombardia, all'ospedale di Crema (in provincia di Cremona), è una signora anziana che era ricoverata in oncologia da alcuni giorni , ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

Gallera ha poi stilato un bilancio e ha detto "Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva".

Intanto è scattata la cintura di protezione della zona rossa, nel Lodigiano, prevista dalle misure annunciate dal governo per l'emergenza coronavirus. Da questo momento le forze dell'ordine hanno allestito sulle strade posti di controllo per informare gli automobilisti che chi entra nel territorio non potrà più uscire. Allo stesso modo chi si allontana non potrà più fare ritorno.

Da parte sua il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico", in seguito all'emergenza per il coronavirus. Sospesa anche l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

L'ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede anche la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza".

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata disposta anche in Piemonte e in Veneto e in Emilia Romagna. In queste ultime due regioni è stato precisato che la misura adottata sarà in vigore almeno fino al 1. marzo.

"Quello che preoccupa della situazione italiana - afferma il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa, Hans Kluge, intervistato da Repubblica - è che non tutti i casi registrati sembrano avere una chiara storia epidemiologica, cioè un legame con viaggi in Cina o contatti con altri casi già confermati".

"Ora - evidenzia Kluge - è molto importante capire come si sono svolti gli eventi, identificare e tracciare i contagi: occorre che le autorità sanitarie italiane si focalizzino su questo aspetto".

Kluge inviata "tutti a documentarsi sul Covid-19 su canali informativi affidabili, quelli del Ministero della Salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sicuramente non ci proteggerà dal contagio la discriminazione di chi ha un'origine diversa dalla nostra - afferma -. È il tempo della solidarietà e della cooperazione".

Parlando delle preoccupazioni del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ("Si sta chiudendo la finestra che avevamo per contenere i focolai"), Kluge sottolinea che "intendeva dire che il basso numero di casi al di fuori della Cina ci ha finora offerto l'opportunità di contenere la diffusione internazionale.

Ora, anche se i casi in altri paesi restano relativamente bassi, cominciamo a essere preoccupati per il numero di contagi che non hanno un chiaro legame con viaggi dalla Cina o con persone già malate. Questo sta restringendo la finestra. Il contenimento però è ancora possibile".

