Coronavirus: terzo morto in Lombardia, quarto in Italia

Una terza persona è deceduta a causa del Coronavirus in Lombardia, quarta vittima dunque in Italia. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

A causa dell'allarme Coronavirus, stamane a Milano, anche all'orario di punta del mattino, metropolitane e treni pendolari erano mezzi vuoti. In metro diversi hanno deciso di mettere le mascherine, o in mancanza di quelle si sono avvolti una sciarpa intorno al viso. Spettrale l'aspetto della stazione Centrale di Milano dove questa mattina erano chiusi i bar.

Cina

Il numero di morti in Cina è intanto ieri salito di altri 150 unità (erano stati 97 sabato) e 409 (648) sono i nuovi casi di infezione accertati. Lo si legge nell'aggiornamento quotidiano fornito dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc).

Il totale dei decessi, includendo quindi gli aggiornamenti di domenica, è aumentato a 2592, con i contagi accertati che si sono portati a 77'150 e i dimessi dagli ospedali saliti a 24'734, con un aumento di 1846 unità.

La provincia dell'Hubei, l'epicentro dell'epidemia, ha avuto ieri 149 morti, 398 nuove infezioni e 1439 guarigioni, facendo salire i numeri complessivi, rispettivamente, a 2945, 64'287 e 16'738. Un solo morto di ieri, invece, è relativo alla provincia di Hainan.

Sei province della Cina hanno intanto abbassato hanno il livello di emergenza contro l'epidemia del coronavirus, portandolo da 1, il più alto, a 2 o a 3: si tratta di Gansu, Liaoning, Guizhou, Yunnan, Shanxi e Guangdong.

La mossa delle autorità locali segue l'invito rivolto ieri dal presidente Xi Jinping di un "ritorno ordinato" alle attività lavorative e produttive dopo la festività del Capodanno lunare, eccezionalmente prolungata per l'emergenza sanitaria.

Parallelamente la Cina ha deciso di rinviare per la prima volta in decenni la sessione annuale del parlamento in programma il 5 marzo, nel mezzo dell'epidemia di coronavirus, riferiscono i media ufficiali.

