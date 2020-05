In Thailandia riaprono i centri commerciali, ma i confini rimangono chiusi fino al 30 giugno

La Thailandia ha esteso fino al 30 giugno la chiusura dei propri confini, prolungando uno stop al turismo decretato a fine marzo per il timore di un'ondata di contagi di coronavirus portati da stranieri. Lo ha comunicato il governo di Bangkok.

L'estensione del divieto di entrata è avvenuta nello stesso giorno in cui sono stati riaperti i centri commerciali nel Paese, pur con numerose restrizioni per i clienti e disposizioni per gli esercizi commerciali all'interno.

Il turismo contribuisce al 20 percento del Pil del Paese, e la chiusura di fatto del settore per almeno tre mesi avrà enormi conseguenze sull'attività economica del Paese, dove i casi di Covid-19 hanno da poco superato quota 3mila, quasi tutti già guariti, con solo 58 morti.

