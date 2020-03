KEYSTONE/EPA/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT

Il Coronavirus ha mietuto due nuove vittime in Ticino.

In Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati due nuovi decessi legati alla malattia Covid-19. Si tratta di due persone anziane vulnerabili, affette da patologie preesistenti.

Lo indica un comunicato diramato poco fa dallo Stato maggiore cantonale di condotta.

Complessivamente in Svizzera tredici persone, di cui cinque in Ticino, sono finora morte in seguito alla malattia Covid-19.

Secondo i dati più recenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in Svizzera e nel Liechtenstein oggi si contano 1359 casi di persone risultate positive al test del coronavirus.

Tra i 1359 casi menzionati, 1189 sono confermati e 170 devono ancora esserlo, ha indicato l'UFSP in una nota. Ieri il numero totale di casi era di 1125, di cui 116 dovevano essere confermati. Gli adulti rimangono significativamente più colpiti rispetto ai bambini.

Sono stati segnalati casi in 24 dei 26 cantoni: per il momento solo ad Appenzello Interno e a Uri non sono state segnalate infezioni. Il canton Vaud presenta il maggior numero di casi confermati (254), seguito dal Ticino (250) e da Zurigo (119).

