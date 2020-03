Ulteriore giro di vite in Ticino per contenere l'epidemia di coronavirus. Dalla prossima mezzanotte saranno chiusi ristoranti, bar e negozi, ad eccezione di quelli di alimentari e delle farmacie.

Lo ha annunciato poco fa in conferenza stampa a Bellinzona il Consiglio di Stato. Rimarranno aperti anche i servizi bancari e postali, le edicole e le stazioni di servizio. Sono state sospese anche le messe e le funzioni religiose.

Sul piano economico, è prevista una dilazione di 60 giorni per le fatture emesse dallo Stato del Canton Ticino. Domani saranno ascoltati rappresentanti dei Comuni per per uno scambio di vedute sulla possibilità di rinviare le elezioni comunali del 5 aprile, è stato aggiunto. La decisione in merito dovrebbe cadere lunedì.

