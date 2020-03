Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono tornati a Los Angeles dopo settimane in isolamento in Australia per il coronavirus.

Hanks e la Williams sono arrivati a Los Angeles a bordo di un jet privato, poi sono stati fotografati in macchina, Tom al volante, diretti finalmente a casa.

I due attori erano in Australia per girare un film diretto da Baz Luhrmann su Elvis Presley quando di erano sentiti male. Erano risultati positivi al virus e ricoverati per qualche giorno in ospedale prima di passare il resto della quarantena in isolamento a casa.

Neuer Inhalt Horizontal Line