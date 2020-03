In Ticino, con effetto immediato, il traffico proveniente dall'Italia sarà convogliato verso i valichi più importanti. In nove piccole dogane, le barriere saranno chiuse, ha annunciato l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in una conferenza stampa a Berna.

Stando alle autorità, questa misura permette alla Svizzera di svolgere al meglio il suo compito di monitoraggio a seguito dei decreti italiani dell'8 e 9 marzo 2020, dovuti al coronavirus. I valichi chiusi sono quelli di Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone e Indemini.

Christian Bock, direttore dell'AFD, ha spiegato ai media che al confine con l'Italia vengono controllate le persone in entrata, chiedendo il motivo del loro viaggio in Svizzera. Se la trasferta è effettuata per ragioni non lavorative, alle persone viene suggerito di tornare in Italia, ma non sussiste alcun obbligo poiché al momento manca una base legale.

Tutto è pronto per intraprendere misure simili anche in altre regioni di confine e si tiene in particolare d'occhio la situazione di Grigioni e Vallese. Al momento il personale è sufficiente per lavorare in modo efficiente, ma tutto potrebbe complicarsi se tutto dovesse durare troppo a lungo, ha detto ancora Bock rispondendo a una domanda.

Proteggere persone vulnerabili

Patrick Mathys, responsabile della sezione di crisi e della collaborazione internazionale presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha dal canto suo sottolineato che vanno protette in particolare le persone vulnerabili. Le regole igieniche, ha affermato, sono molto importanti. In caso di sintomi le persone non a rischio non devono correre dal medico e, anzi, provvedere ad un'auto isolamento a casa. Se la situazione dovesse peggiorare, possono consultare il medico in primo luogo per telefono.

Un'auto quarantena di cinque giorni è consigliata anche se si è entrati in contatto con un malato confermato di coronavirus. La chiusura delle scuole al momento non è invece un tema, poiché i bambini sono molto meno colpiti dal virus e in modo lieve, ha spiegato Mathys. Inoltre, chiudendo le scuole, si rischia un maggiore mescolamento delle generazioni, fatto che potrebbe mettere in pericolo i nonni di questi bambini.

Mathys ha poi fatto un breve resoconto della situazione internazionale, sottolineando come in Cina la situazione stia migliorando e anche in Corea del Sud ci sia una tendenza positiva. In tutta Europa e nel Medio Oriente però i casi aumentano e alcuni episodi si registrano anche sul continente americano. Anche in Svizzera non bisogna sottovalutare la situazione, poiché si registrano casi gravi e si dovrà contare con ulteriori decessi.

Misure economiche

Intanto il coronavirus costringe le autorità anche a prendere le prime misure economiche. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segretaria di Stato e direttrice della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ha annunciato l'alleggerito delle regole per ottenimento delle indennità per lavoro ridotto. Il termine di annuncio prima dell'ottenimento dell'indennità viene ad esempio diminuito da 10 a 3 giorni. Inoltre, anche la procedura verrà semplificata, con il minimo dei documenti necessari. Questo anche perché, vista la situazione, non c'è motivo per respingere la richieste.

