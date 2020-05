Donald Trump sta valutando di sbloccare parzialmente i fondi Usa all'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) bloccati per protestare il modo, bollato come "filo cinese", in cui ha gestito l'emergenza coronavirus.

Il presidente statunitense ha ventilato l'ipotesi di versare una cifra molto più bassa di quella stanziata finora da Washington. "Questa è una delle diverse idee che si stanno considerando, di pagare un 10% di quello che abbiamo pagato per molti anni in modo da equiparare i versamenti molto più bassi della Cina", ha scritto oggi su Twitter.

Trump fa riferimento al fatto, da lui più volte denunciato, che Pechino versa molti meno fondi degli Usa all'Oms. "La decisione finale non è ancora stata presa - ha poi avvisato - tutti i fondi sono congelati".

Con il suo tweet Trump ha confermato quanto rivelato da Fox News, che ha ottenuto una copia della bozza della lettera da inviare al direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, per comunicare di "accettare di pagare quanto paga la Cina di contributi" all'agenzia internazionale. L'emittente conservatrice ieri ha citato una fonte dell'amministrazione che affermava che il presidente aveva accettato la proposta della missiva.

Ma nel tweet ora Trump afferma che questa è una delle "diverse idee" che si starebbero valutando, ribadendo che non è stata presa una decisione finale e che al momento i fondi Usa all'Oms - in media 500 milioni di dollari all'anno - rimangono congelati.

