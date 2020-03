Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un nuovo piano da 2'000 miliardi di dollari per le infrastrutture

Duemila miliardi di dollari per le infrastrutture in America. "Con i tassi di interesse a zero negli Stati Uniti questo è il momento di realizzare un piano atteso da decenni", scrive Donald Trump su Twitter.

"Sarà concentrato unicamente sulla creazione di posti di lavoro e sulla ricostruzione delle grandi infrastrutture del nostro Paese", aggiunge il presidente americano.

Intanto, oggi il Washington Post ha rivelato che il coronavirus negli Stati Uniti ha già fatto più morti che nell'attentato dell'11 settembre del 2001: 3'170 morti, secondo la Johns Hopkins University. I casi di contagio sono saliti a 164'610.

Particolarmente colpita New York, che conta ora 75'795 casi di coronavirus, mentre il bilancio delle vittime è salito a 1'150, 332 nelle ultime 24 ore, ha reso noto il governatore dello Stato Andrew Cuomo.

