Donald Trump contrappone la sua gestione della crisi di coronavirus a quella della precedente amministrazione, dopo che Barack Obama ha definito la risposta del tycoon "un totale, caotico disastro".

"Stiamo avendo grandi riconoscimenti per la gestione della pandemia di coronavirus, specialmente per il precoce divieto di entrare in Usa dalla Cina, fonte dell'infezione. Confrontate questo con il disastro fatto da Obama e dal sonnolento Joe (Biden, ndr) con l'influenza suina H1N1. Scarso apprezzamento, cattivi sondaggi. Non avevano un'idea!", ha twittato.

