"Gli Usa non sono fatti per essere chiusi".

Lo ha detto il presidente Donald Trump in un "town hall" virtuale alla Fox, sostenendo che l'influenza stagionale e gli incidenti automobilistici mietono più morti del coronavirus e non per questo si chiude il Paese e si chiede alle case automobilistiche di non produrre più vetture.

Una "grave recessione" potrebbe fare più vittime della malattia Covid-19, ha aggiunto.

