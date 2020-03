Grande impegno finanziario per affrontare l'emergenza.

Donald Trump ha firmato il pacchetto da 8,3 miliardi di dollari approvato dal Congresso per far fronte al coronavirus.

Il piano prevede lo stanziamento di fondi alle agenzie sanitarie federali per l'acquisto di vaccini, test e potenziali cure. E offre aiuto agli stati e ai governi locale per prepararsi e rispondere all'emergenza.

Trump avrebbe dovuto firmare il provvedimento al Centers for Disease Contro e Prevention di Atlanta, ma la visita è stata cancellata dalla Casa Bianca "per non interferire con la missione del centro di proteggere la salute degli americani".

Neuer Inhalt Horizontal Line