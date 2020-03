Donald Trump continua a minimizzare il rischio coronavirus.

"Lo scorso anno 37'000 americani sono morti per la comune influenza. La media è tra i 27'000 e i 70'000 per anno. Nulla viene chiuso, la vita e l'economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 morti. Pensate a questo!", ha twittato.

