"Time to #FireFauci" (È ora di silurare Fauci)": lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump ritwittando un post con tanto di hashtag dell'ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine.

Una mossa, quella di Trump, che rilancia la sua insofferenza per le critiche dell'infettivologo Anthony Fauci, dopo che il super esperto della task force della Casa Bianca contro il coronavirus ha confermato ai media Usa che se fossero state prese prima certe misure si sarebbero potute salvare molte vite.

"Fauci ora dice che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici avrebbe potuto salvare molte vite", scrive Lorraine, ricordando che "Fauci diceva alla gente il 29 febbraio che non c'era nulla di cui preoccuparsi e che il virus non poneva alcuna minaccia agli americani in generale".

