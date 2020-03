Il ministro della sanità, Alain Berset, ha fatto appello al mondo scientifico per affrontare la pandemia di coronavirus.

Il Consiglio federale intende avvalersi degli scienziati attivi in Svizzera per trovare il miglior approccio alla pandemia di coronavirus.

Per questo ha deciso di istituire una task force consultiva composta di ricercatori provenienti dall'intero panorama universitario.

Diretta da Matthias Egger, presidente del Consiglio nazionale della ricerca del FNS, la "Swiss National COVID-19 Task Force" dovrà fornire consulenza al Consiglio federale, al capo del Dipartimento federale dell'Interno (DFI), Alain Berset, e alle autorità federali e cantonali competenti.

La task force dovrebbe consentire di adottare misure per sviluppare rapidamente prodotti o servizi basati sul know-how scientifico svizzero. Si occuperà in modo coordinato di diagnosi, cure cliniche e ricerca, si legge in una nota odierna del DFI.

La task force scientifica è stata istituita dal Consiglio federale, dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

