Il coronavirus è arrivato anche in Vallese.

Primo caso di coronavirus in Vallese. Il paziente è un uomo sulla trentina dell'Alto Vallese, ha indicato ieri sera la Cancelleria cantonale. Deve ancora essere svolto un secondo test per confermare con certezza il contagio, che sarebbe il tredicesimo in Svizzera.

L'uomo, il cui stato di salute non preoccupa ed è giudicato buono, è ricoverato all'ospedale di Sion. Quattro persone della sua famiglia sono state messe in quarantena presso i loro domicili.

