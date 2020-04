Sono morti a sei ore di distanza in un ospedale del Wisconsin, negli Usa, dopo aver contratto entrambi il Covid-19. Mary e Wilford Kepler, rispettivamente di 92 e 94 anni, erano sposati da 73 anni.

Lui ha contratto il virus in ospedale, dove era ricoverato per una caduta avvenuta il giorno di Pasqua, mentre Mary era già in quarantena a casa. Visto che erano entrambi positivi al virus, Mary e Wilford hanno avuto almeno avuto la fortuna di essere ricoverati nella stessa stanza e il personale medico ha persino avvicinato i letti in modo che hanno potuto dirsi addio tenendosi la mano.

Secondo la nipote entrambi erano coscienti di quanto stava succedendo e hanno affrontato l'idea della morte con serenità. "Sono andati incontro a tante cose durante la loro vita - ha detto Natalie Lameka - la Grande Depressione, la Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam e altre recessioni".

Mary e Wilford si erano sposati nel 1946 dopo essersi conosciuti al liceo e dopo essere stati separati a causa della guerra. Hanno avuto tre figli.

