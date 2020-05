L'amministrazione Trump ha accantonato un documento di 17 pagine elaborato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) con i suggerimenti degli esperti su come e quando riaprire ristoranti ed altri luoghi pubblici durante la pandemia di coronavirus negli Usa.

Il rapporto dell'agenzia sanitaria americana per la tutela della salute, rivolto a dirigenti statali e locali, imprenditori, educatori, leader religiosi, avrebbe dovuto essere pubblicato venerdì scorso ma agli scienziati dell'agenzia è stato detto che le direttive "non vedranno mai la luce", secondo quanto riferito da un suo dirigente coperto da anonimato.

Tradizionalmente il Cdc ha un ruolo guida nel fornire informazioni scientifiche e indicazioni durante una crisi sanitaria pubblica ma nella pandemia di coronavirus non ha avuto un briefing regolare per circa due mesi.

Il suo direttore, Robert Redfield, è un membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19 ma è stato largamente assente nelle apparizioni pubbliche.

Deciso a riaprire il paese ad ogni costo, il presidente Donald Trump preferisce lasciare ai governatori e alle autorità locali la decisione su quando e come riavviare le attività.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram