Ai tempi del coronavirus non sono solo gli esseri umani che sentono la mancanza di cenare fuori. Con i ristoranti chiusi a essere affamati sono anche i topi che, a caccia di cibo, si aggirano più aggressivi.

A lanciare l'allarme è il Centers for Disease Control and Prevention che mette in guardia sul comportamento "inusuale e aggressivo" dei roditori, soprattutto a New York. La sopravvivenza di molte colonie di ratti nella Grande Mela dipende infatti dalla spazzatura dei ristoranti che, con i locali chiusi, scarseggia sui marciapiedi durante la notte lasciando i topi affamati e disperati.

Ma il trend di aggressività è osservato anche in altre città. A New Orleans folle di ratti controllano la città dopo che gli esseri umani si sono ritirati. Centinaia di migliaia di topi a Chicago 'viaggiano' anche in pieno giorno per distanze sempre più lunghe a caccia di cibo, nascondendosi sempre più frequentemente nei motori delle auto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet