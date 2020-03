Come il Ticino anche nei cantoni di Vaud e Friburgo è stata decisa oggi la chiusura di tutte le scuole come misura di lotta contro la pandemia del coronavirus. La misura resterà in vigore in entrambi i cantoni sino alla fine di aprile.

Entrambi i Consigli di Stato hanno anche vietato ogni manifestazione con più di 50 partecipanti.

