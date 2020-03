Sono ormai 43 su 54 i Paesi in cui sono stati registrati casi di coronavirus in Africa (foto simbolica)

I casi di coronavirus nel mondo si avvicinano oggi a quota 340mila, mentre il numero dei decessi ha giù superato la soglia delle 14'700 unità. I guariti sfiorano quota 99'000. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University.

Per l'esattezza, i contagiati sono 339'259, il numero dei decessi ha raggiunto quota 14'706, mentre le persone guarite sono 98'834.

Intanto continua a estendersi la diffusione del Covid-19 anche in Africa dove sono ormai 43 su 54 i Paesi in cui sono stati registrati casi di coronavirus. Per ora si contano 1'436 contagi e 46 decessi (concentrati in 10 Stati), secondo quanto emerge da un post dell'account Facebook di Africa Cdc (Africa Centres for Disease Control and Prevention), l'istituzione tecnica dell'Unione africana che sostiene i sistemi sanitari nazionali del continente nero nella lotta alle malattie.

I Paesi africani con oltre 100 casi di Covid-19, almeno secondo Africa Cdc, sono Egitto (327 e 14 decessi), Sudafrica (274 e nessun morto), Algeria (201 e 15 morti) e Marocco (115 e 4 morti).

Neuer Inhalt Horizontal Line