Per la prima volta un aereo degli Emirati Arabi arriverà questa sera direttamente all'aeroporto israeliano Ben Gurion di Tel Aviv per portare aiuti destinati ai palestinesi di Cisgiordania e Gaza per la lotta al coronavirus.

Il volo umanitario, operato dalla Etihad, è stato programmato in coordinamento - ha fatto sapere il ministero degli esteri citato dai media - con il World Food Program e il governo israeliano. Gli aiuti ai palestinesi sono inviati dal governo degli Emirati.

