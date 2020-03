L'ex consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, in qualità di presidente della fondazione Pro Senectute, lancia un appello agli anziani: "rispettate le disposizioni federali e cantonali relative al coronavirus".

In una nota, Pro Senectute ricorda che gli over 65 costituiscono un gruppo a rischio. La stragrande maggioranza dei decessi legati al coronavirus sono infatti persone in età pensionabile.

L'associazione attiva a favore delle persone anziane in Svizzera fa anche appello a tutta la popolazione affinché mostri solidarietà nella vita quotidiana. "Le misure sono drastiche per tutti e per alcuni estremamente dure. Ma sono necessarie. Solo insieme si può contenere il coronavirus", afferma Widmer-Schlumpf citata nella nota.

