Tamponi generalizzati per i nuovi pazienti degli ospedali zurighesi (foto d'archivio)

Nel canton Zurigo tutti i nuovi pazienti ricoverati negli ospedali saranno sottoposti al test del Covid-19, anche quelli che non hanno sintomi. La raccomandazione è motivata dall'accresciuta disponibilità di test, scrive oggi il Dipartimento cantonale della sanità.

La misura interessa tutti gli ospedali acuti, come pure per le cliniche di riabilitazione e quelle psichiatriche. Lo scopo - si legge in una nota - è di garantire una migliore protezione ai pazienti e al personale ospedaliero.

I tamponi generalizzati per tutti i nuovi pazienti stazionari sono già stati introdotti da due giorni all'Ospedale universitario di Zurigo, dove i nuovi arrivati rimangono isolati fino al risultato del tampone.

Neuer Inhalt Horizontal Line