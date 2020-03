Il canton Zurigo ha deciso di utilizzare la prigione di Horgen - chiusa lo scorso dicembre - per trasferirvi i detenuti positivi al coronavirus che necessitano di cure. È prevista una collaborazione con altri cantoni.

La prigione di Horgen sarà trasformata in una sorta di infermeria per i detenuti malati di Covid-19, ha fatto sapere l'ufficio cantonale per l'esecuzione delle pene, confermando una notizia della radio svizzero tedesca SRF1.

Non sono ancora disponibili dati sui detenuti contagiati e non si sa quanti letti disporrà il nuovo reparto nella prigione. In linea di principio, i detenuti infetti vengono curati nei penitenziari dove stanno scontando la loro pena. Ad Horgen saranno trasferiti i detenuti che necessitano di cure più intensive.

